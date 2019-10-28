Москва, , 16:16 — REGNUM Сбербанк выпустил мобильное приложение SberFood, которое предоставит пользователям возможность взаимодействовать с кафе и ресторанами. Об этом 28 октября сообщил РБК.

Новый сервис, в основу которого легли службы Plazius и «Афиша-Рестораны» компании FoodPlex позволит забронировать столик, заказать блюдо и оплатить счет. Преставители FoodPlex отметили, что SberFood — это новая платформа, которая получила ряд новых функций. Например, её пользователь сможет сделать предварительный заказ, который будет исполнен к тому моменту, как он придёт в заведение.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что был задержан гражданин, подозреваемый в крупномасштабной краже персональных данных клиентов Сбербанка. Впоследствии коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) заявило, что один из его сотрудников получил доступ к данным одного из партнёров компании.

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