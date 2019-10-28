Рим, , 15:12 — REGNUM Итальянская компания Brembo, специализирующаяся на выпуске тормозных механизмов для машин, создаст тихие тормоза для электромобилей. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Отмечается, что представители компании будут создавать более легкие электрические механизмы торможения с электрическим приводом.

Исполнительный зампредседателя Brembo Маттео Тирабоски сказал, что поскольку электромоторы бесшумны, то резкий звук гидравлической тормозной системы может раздражать пассажиров.

«Они (пассажиры) могут даже смотреть кино в будущем, сидя в своих машинах, благодаря автономному вождению, поэтому наша цель также состоит в том, чтобы тормозить все более и более тихо», — добавил Тирабоски.

Однако собственники компании Brembo сталкиваются с угрозой для своего бизнеса из-за так называемых систем рекуперативного торможения. Данные системы генерируют энергию в момент торможения машины, и отправляют ее обратно в аккумулятор.

Напомним, ранее Lexus представил на автосалоне в Токио концепт 536-сильного электрокара LF-30. Четыре электромотора позволяют набрать машине 100 км/ч за 3,8 секунды. При этом максимальная скорость авто составляет 200 км/ч. Автомобиль может проехать без подзарядки до 500 км.

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