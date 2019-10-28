Архангельск, , 15:03 — REGNUM Специалисты «Красной Кузницы» отремонтировали единственный в России действующий колесный пароход «Н.В. Гоголь», сообщает 28 октября пресс-служба предприятия.

Колёсный пассажирский речной пароход «Н. В. Гоголь» (сс) Елена Николаевна Р

Работы на судне продолжались три недели в две смены. За это время был выполнен большой объём корпусных работ, в частности, заменена наружная обшивка. Уже 14 октября «Н.В. Гоголь» покинул плавдок и вернулся в центр судостроения «Звездочка» (Северодвинск), где ему предстоит пройти оставшиеся ремонтные работы.

«Н. В. Гоголь» — колёсный пассажирский речной пароход. Самые старые части судна относятся к 1911 году, поэтому «Н. В. Гоголь» является самым старым пассажирским судном России, всё ещё находящимся в регулярной эксплуатации. «Гоголь» работает на Северной Двине.

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