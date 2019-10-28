Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Екатеринбурге в рамках международного строительного форума 100+ Forum Russia представят инновационные светофоры. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, сообщает ЕАН.

По словам сенатора, на мероприятии можно будет ознакомиться с «технологиями городов будущего».

В частности, на площадке форума представят «умные» светофоры компании «Ростех». Они самостоятельно с помощью лазера проецируют пешеходный переход прямо на проезжую часть, также «высвечивая» стену для водителей вдоль дороги.

Также на мероприятии представят электромобиль марки Jaguar.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Перми вызвал спорную реакцию инновационный светофор, поставленный на одном из городских перекрёстков. Конструкция находилась прямо в асфальте, что вызвало недоумение у некоторой части горожан.

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