Калининград, , 11:15 — REGNUM Два океанографических исследовательских судна, собранных для Минобороны России, были спущены на воду работниками судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Об этом 21 октября сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Как рассказали журналисты агентства, спуск был «техническим», без торжественной церемонии. Его провели в первых числах октября. Для российских военных подготовили суда проектов В-92 «Евгений Горигледжан» и 22 010 «Алмаз».

Проект «Евгений Горигледжан» является доработкой польского буксира МБ-305, выпущенного в 1983 году. Заявляется, что его основным предназначением будет проведение подводно-технических работ. Его водоизмещение составляет 4000 тонн. На борту судна могут разместиться экипаж в количестве 32 человек и 25 членов экспедиции.

Судно «Алмаз» предназначено для исследования океана, в том числе на большой глубине. Оно оснащено глубоководными аппаратами. Может производить спасательные работы и вести поиск затонувших судов. Его водоизмещение 5200 тонн. Экипаж — 60 человек.