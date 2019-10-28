Москва, , 11:03 — REGNUM У дилеров японского автопроизводителя Toyota в России появились модели RAV4 пятого поколения. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

В большинстве официальных дилерских центрах марки новинка доступна для тест-драйва. Выпускаются автомобили на автопредприятии в Санкт-Петербурге.

Самая дорогая комплектация кроссовера «Престиж Safety» оснащается атмосферным двигателем рабочим объемом 2,5 л и максимальной мощностью 200 «лошадей». Мотор агрегатируется с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4. Такая комплектация модели обойдётся автолюбителю в 2 661 000 рублей.

Что касается внешнего вида нового RAV4, то он стал более брутальным. Колесные арки расширены, а бампера стали более массивными. Нижняя часть кузова имеет защитные накладки из пластика. Кроме того, список базового оборудования пополнился светодиодной головной оптикой и задними светодиодными фонарями.

Напомним, ранее компания Toyota объявила стоимость базовой комплектации модели RAV4 пятого поколения в России. Она начинается от 1 756 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с двухлитровым 150-сильным мотором и 6-скоростной «механикой».

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