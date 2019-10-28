Токио, 28 октября 2019, 10:28 — REGNUM После проведения медиа-драйва обновлённого A110S в Португалии, японская компания Alpine представила снимки спортивной модели. Они размещены на сайте Media Group Renault.
В движение спорткар приводит 292-сильный четырёхцилиндровый мотор рабочим объёмом 1,8 л и 320 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 4,4 секунды. Максимальная скорость нового A110S составляет 260 км/ч.
Таким образом, рестайлинговый автомобиль стал мощнее на 40 «лошадей» по сравнению с базовой моделью.
Новшества появились и в салоне машины. Он обшит материалом Dinamica с контрастной строчкой, а руль обтянут кожей. Кроме того, автопроизводители добавили в салон детали из углеволокна и алюминия.
Новинка может похвастаться улучшенной подвеской. Дорожный просвет рестайлингового A110S меньше на 4 мм. Машина имеет перекалиброванные ESC и высокопроизводительную тормозную систему.
Авто «обуто» в шины Michelin Pilot Sport 4.
Напомним, в 2018 году модель Alpine A110 заняла второе место в конкурсе «Автомобиль года», уступив электрокроссоверу Jaguar I-Pace.
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