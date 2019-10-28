Берлин, , 08:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche испытал электрический универсал Taycan Cross Turismo на трассе Нюрбургринг в Германии. Ролик с тестов был опубликован на YouTube-канале Carspotter Jeroen.

Пока информации о технических характеристиках универсала не сообщается. Внешний вид тестируемого автомобиля скрывают чёрные маскировочные ленты. Для полной конспирации на машину были приделаны фальшивые патрубки выхлопных труб. Однако отсутствие звуков, выхлопных газов и круглая желтая наклейка на авто указывают на то, что модель электрическая.

По имеющийся информации, серийная версия новинки будет представлена в следующем году.

Напомним, ранее топ-менеджер Porsche доктор Томас Штэрцель заявил, что в 2020 году Porsche планирует реализовать в РФ 100 единиц электрической модели Taycan, а уже в 2021 году увеличить продажи до 200 экземпляров.

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