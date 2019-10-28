Новосибирск, , 08:50 — REGNUM Лаборатория по разработке и выпуску малых партий микроэлектронной техники открылась на факультете автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба вуза.

Задача лаборатории — учить студентов изготавливать мелкосерийную микроэлектронную продукцию и 3D-модели, а также изготавливать опытные образцы для предприятий региона и России.

«У крупных компаний с серьезным оборудованием нет возможности его перенастраивать на выпуск 10—15 образцов опытной продукции. Поэтому им всегда интересно обращаться к таким лабораториям, в которых можно сделать небольшое количество опытных образцов», — объяснил декан факультета автоматики и вычислительной техники, кандидат технических наук, доцент Иван Рева.

Отмечается, что образцы разрабатываемой продукции могут применяться в промышленном производстве, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, медицинских разработках.

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