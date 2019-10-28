Хайкоу, Китай, , 08:06 — REGNUM Третья ракета «Чанчжэн-5», являющаяся самой крупной ракетой-носителем в Китае, была перевезена в порт Цинлань города Вэньчан в провинции Хайнань на самом юге Поднебесной, сообщили 27 октября в Китайской национальной космической администрации.

Китай выбрал идеальное время для запуска ракеты после проведения сборки и отладки ракеты. Два космических корабля «Юаньван-21» и «Юаньван-22», которые будут доставлены на орбиту ракетой, вышли из порта Тяньцзинь в Китае 22 октября и прибыли в Цинлань спустя пять дней путешествия.

«Чанчжэн-5» будет доставлена по дороге на космодром Вэньчан, после чего начнутся подготовительные работы к ее запуску. Как отмечают китайские эксперты, от успеха этой миссии зависит дальнейшее развитие китайской космической программы, включая отправку зонда «Чанъэ-5» на Луну и первого китайского зонда на Марс.

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