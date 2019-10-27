Сочи, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM Кандидаты в космонавты набора 2018 года завершили комплекс тренировок по отработке действий в случае нештатного приводнения. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отработка действий при нештатном приводнении проводилась в Имеретинском порту на Чёрном море. Действия кандидатов в космонавты оценивали инструкторы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина и специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России. С программой тренировок успешно справились все восемь кандидатов.

Заместитель начальника управления по экстремальным видам подготовки ЦПК Виктор Рень отметил, что космонавты должны быть готовы к посадке в любых условиях — на море, в пустыне, в болоте или в лесу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года кандидаты в космонавты прошли полуторамесячный цикл тренировок «зимнее выживание».

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