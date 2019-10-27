Питтсбург, США, , 15:12 — REGNUM Сотрудники исследовательского центра при Университете Карнеги — Меллона (Питтсбург, США) разработали программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов, позволяющее вести качественную видеосъёмку в автоматическом режиме. Об этом сообщает Gizmodo.

Программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта помогает автономным беспилотникам строить маршруты, избегать препятствий, безопасно приземляться и совершать другие манёвры. Сотрудники исследовательского центра при Университете Карнеги — Меллона решили пойти дальше и адаптировать беспилотники для использования в кинопроизводстве.

Программное обеспечение для управления беспилотниками было разработано с использованием методов глубоко обучения. Специалисты оценили большое количество кадров, сделанных в автоматическом режиме. Эти результаты были использованы для разработки руководящих принципов, по которым системы из нескольких беспилотников могут автоматически следовать за выбранной целью, создавая видео, не уступающее по качеству работе профессиональных операторов.

Авторы считают, что их разработка сможет найти применение не только в кинопроизводстве, но и в других сферах. Например, для дистанционного мониторинга или проведения поисковых операций.

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