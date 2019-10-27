Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Двухпартийная группа внесла в Сенат США законопроект, обязывающий операторов сервисов потокового вещания аудио и видео транслировать информационные сообщения правительства и экстренных служб. Об этом сообщается на сайте одного из авторов законопроекта — сенатора от штата Гавайи Брайана Шаца.

Законопроект, получивший название «Закон о надёжном распространении оповещений о чрезвычайных ситуациях», предусматривает создание единой системы экстренного оповещения через радио, телевидение и мобильные беспроводные устройства. Предлагаемый законопроект позволит модернизировать действующую систему оповещения, включив в неё сервисы стриминга видео и музыки, такие как Netflix и Spotify.

Отмечается, что сопутствующий законопроект также был внесён в палату представителей США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на май 2019 года сервисом Spotify пользовалось около 107 млн человек.

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