Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Вице-прездиент американской корпорации Boeing Джон Малхолланд заявил, что космический корабль Starliner CST-100 будет запущен к Международной космической станции в беспилотном режиме 17 декабря. Об этом сообщает Space.com.

Испытательный запуск космического корабля от компании Boeing будет производиться со стартовой площадки военно-воздушных сил США на мысе Канаверал. Для запуска будет использоваться ракета-носитель «Атлас-5».

План испытаний предусматривает полёт к МКС, стыковку со станцией и возвращение на Землю в автоматическом режиме. Запуску корабля Starliner к МКС будет предшествовать испытание системы экстренного прерывания полёта, которое запланировано на 4 ноября.

Напомним, компании Boeing и SpaceX разрабатывают пилотируемые космические корабли в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Корабль SpaceX Crew Dragon уже выполнил полёт к МКС в беспилотном режиме, однако запуск с экипажем был перенесён на 2020 год из-за неудачных испытаний двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испытательный полёт корабля CST-100 Starliner к МКС неоднократно переносился. Ранее Boeing планировала произвести запуск в августе или сентябре.

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