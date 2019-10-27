Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу. Об этом сообщает пресс-служба JPL.

В JPL продолжается подготовка марсохода к отправке на Марс, запланированной на июль 2020 года. В ходе очередных тестов была произведена стыковка корпуса с передвижной платформой. Аппарат спроектирован на базе другого марсохода NASA — Curiosity. «Марс-2020» сможет преодолевать препятствия с наклоном до 45 градусов без опрокидывания, каждое из шести колёс марсохода оснащено собственным мотором, что позволит аппарату разворачиваться на месте на 360 градусов.

«После многих лет проектирования, анализа и испытаний было удивительно впервые увидеть марсоход на колёсах. Вся команда с нетерпением ждёт возможности увидеть марсоход в той же конфигурации на Марсе в недалеком будущем», — рассказал инженер Бен Риггс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на июль-август 2020 года также запланирован запуск автоматической межпланетной миссии «ЭкзоМарс-2020». Перелётный модуль миссии должен доставить на Марс посадочную платформу Роскосмоса «Казачок» и марсоход Европейского космического агентства «Розалинд Франклин».

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