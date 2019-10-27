Москва, , 11:16 — REGNUM Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») до конца года запустит производство мобильных инкубаторов для новорождённых детей. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Производством мобильных инкубаторов для новорождённых займётся одно из предприятий холдинга «Швабе» — Уральский оптико-механический завод им. Яламова. Прибор, названный BONNY, будет использоваться для экстренной транспортировки новорождённых.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко рассказал, что российский мобильный инкубатор превосходит по функционалу многие зарубежные аналоги. BONNY не только поддерживает заданный температурный режим и защищает от шума и вибрации, но и оборудован системами мониторинга жизненно важных показателей — температуры тела, частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

Устройство прошло клинические испытания и все требуемые экспертизы. Также запланировано проведение лётных испытаний, после которых инкубаторы смогут использоваться и в санитарной авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Ростехе рассказали о планах по запуску производства эндопротезов крупных суставов на предприятиях холдинга «Швабе».

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