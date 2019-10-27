Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Представитель страховой компании Chubb Limited Майкл Таненбаум рассказал, что к июню 2019 года страховщик столкнулся с таким же количеством кибератак с использованием вирусов-вымогателей, как и за весь 2018 год. Об этом сообщает Reuters.

Вредоносное программное обеспечение, известное как вирусы-вымогатели, используется для кибератак с последующим требованием выкупа. Для вымогательства злоумышленники взламывают компьютерные системы компаний, контролирующие поставки и проведение платежей, а также производственные процессы.

О быстром росте количества подобных кибератак в 2019 году рассказали представители страховых компаний и организаций, специализирующихся на обеспечении информационной безопасности. В частности, в компании Malwarebytes, поставляющей программное обеспечение для защит от кибератак, заявили, что во втором квартале 2019 года было зафиксировано на 365% больше атак вирусов-вымогателей, чем за тот же период годом ранее.

В компании Coveware отметили, что за первое полугодие средняя сумма требуемого выкупа почти утроилась — с $12,8 тысяч до $36 тысяч. Представители страховой компании Beazley Group добавили, что в третьем квартале 2019 года количество страховых выплат в связи с кибератаками вымогателей выросло на 37% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эксперты рассказали, что чаще всего жертвами подобных атак становятся компании средних размеров. Такие организации являются достаточно крупными, чтобы у них можно было требовать значительный выкуп, но они ещё не обладают развёрнутыми системами сетевой защиты для отражения атак киберпреступников.

Отметим, что в 2019 году от кибератаки с использованием вируса-вымогателя LockerGoga пострадала и крупная металлургическая компания Norsk Hydro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Norsk Hydro заявили, что ущерб компании от кибератаки составил от $34,8 до $40,6 млн.

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