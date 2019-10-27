Сеул, , 08:17 — REGNUM Генеральный директор LG Display Чон Хо Янг в послании сотрудникам заявил, что выживание компании поставлено под угрозу. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Глава компании, входящей в конгломерат LG Group, предупредил сотрудников об угрозе закрытия после публикации финансовой отчётности. Впервые за восемь лет третий квартал оказался убыточным для южнокорейского производителя дисплеев. Обычно в эти месяцы компания демонстрирует хорошие показатели, так как является поставщиком Apple, запускающей осенью новые модели смартфонов iPhone.

Издание отмечает, что проблемы LG Display связаны с ростом китайских производителей, таких как BOE Technology Group и China Star Optoelectronics Technology. Эти компании, развивающиеся при поддержке китайского правительства, вытесняют конкурентов из Японии, Тайваня и Южной Кореи с рынка жидкокристаллических дисплеев.

Некоторые компании, такие как Samsung Electronis, продолжают успешно конкурировать с китайскими производителями по поставкам дисплеев на органических светодиодах (OLED). Однако LG Display инвестировала в расширение производства OLED-дисплеев значительно меньше, чем Samsung Electronis, поэтому ей сложно выдержать конкуренцию с другим южнокорейским предприятием и китайскими производителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания LG Display зафиксировала операционные убытки в размере 436,7 млрд вон (около $372,6 млн).

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