Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Американская компания SpaceX планирует запустить космический корабль Starship на Луну в автоматическом режиме до конца 2022 года, заявила операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship для осуществления пилотируемых полётов на Луну, а в будущем и к Марсу. В настоящее время производится сборка двух прототипов Starship на площадках SpaceX в Техасе и Флориде.

«Мы хотим вывести Starship на околоземную орбиту в течение года… Отправка на Луну в беспилотном режиме должна состояться до конца 2022 года», — рассказала операционный директор SpaceX.

Шотвелл отметила, что доставка грузов на Луну кораблями Starship станет важным шагом к высадке астронавтов в рамках программы американского аэрокосмического агентства NASA «Артемида». При этом директор SpaceX признала, что обозначенные сроки являются «желательными» и могут быть соблюдены только в случае удачных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск разрабатываемого корабля Starship в пилотируемом режиме может состояться в 2020 году.

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