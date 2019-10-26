Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Американский грузовой космический корабль Cygnus будет запущен к Международной космической станции 2 ноября с помощью ракеты-носителя Antares. Об этом сообщает пресс-служба компании-изготовителя Antares Northrop Grumman.

Предстоящий запуск станет двенадцатым в рамках программы американского аэрокосмического агентства NASA по доставке грузов на МКС. Корабль Cygnus доставит на орбитальную станцию более 3,5 тонн грузов, включая провизию и вещи для экипажа, а также оборудование и материалы для научных исследований.

В Northrop Grumman отметили, что компании впервые предстоит одновременно управлять двумя кораблями, так как в настоящее время на орбите ещё находится корабль Cygnus NG-11, выполняющий длительную демонстрационную миссию свободного полёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск корабля Cygnus NG-12 был запланирован на конец октября, однако был перенесён в связи с ожидающейся отстыковкой от орбитальной станции японского грузового корабля HTV-8.

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