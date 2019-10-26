Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Энергетический бизнес компании Tesla сравняется по объёму с автомобильным сектором, заявил основатель компании Илон Маск. Об этом сообщает TechCrunch.

Основатель Tesla рассказал, что в течение последних двух лет компания фокусировала усилия на автомобильном бизнесе, стремясь минимизировать производственные издержки и преодолеть убыточность предприятия.

«Если бы мы не решили проблемы с Model 3, то Tesla бы не выжила», — отметил Маск.

Концентрация усилий на производстве электромобилей привела к замедлению развития энергетического сектора, однако сейчас компания планирует сосредоточиться на коммерческих продуктах для производства и храненя солнечной энергии. Маск отметил, что бизнес Tesla по производству литий-ионных аккумуляторов Powerwall и солнечных батарей со временем может даже превзойти подразделение по производству электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Tesla опубликовала отчётность о полученной прибыли в размере $342 млн, после чего акции компании выросли на 20,17%.

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