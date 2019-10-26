Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Американская компания SpaceX планирует провести огневые испытания двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon 2 ноября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, огневые испытания пройдут на стартовой площадке SpaceX LZ-1 на мысе Канаверал в штате Флорида. Эти испытания должны будут подтвердить устранение проблем, приведших к возгоранию на стартовой площадке в ходе апрельского теста.

Помимо специалистов SpaceX за ходом испытаний будут следить представители американского аэрокосмического агентства NASA, военно-воздушных сил США, а также федерального управления гражданской авиации США.

Напомним, в марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный полёт к Международной космической станции в автоматическом режиме. Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в случае удачных испытаний первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем состоится в первом квартале 2020 года.

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