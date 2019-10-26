Тайбэй, , 12:47 — REGNUM Тайваньская компания TSMC начнёт строительство завода для производства полупроводниковых устройств по 3-нанометровому технологическому процессу до конца 2019 года. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, первый завод TSMC для производства по 3-нм техпроцессу будет построен на участке площадью 30 гектаров в Тайваньском южном научном парке.

Разрешение на строительство завода было получено в декабре 2018 года, ожидается, что первые 3-нм чипы будут выпущены в конце 2022 или начале 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне топ-менеджер TSMC Чжуан Цишоу рассказал о начале исследовательских работ для перехода к 2-нм техпроцессу. Планируется, что экспериментальное производство 2-нм чипов будет запущено в 2024 году.

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