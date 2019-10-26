Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Планируется, что луноход NASA VIPER прибудет на Луну в декабре 2022 года. Луноход совершит посадку на Южном полюсе, там же, куда позже отправится пилотируемая миссия в рамках проекта «Артемида».

За 100 дней луноход преодолеет несколько километров, собирая и анализируя пробы лунного грунта. Эта миссия позволит составить первую карту водных ресурсов на поверхности Луны, что поможет при разработке дальнейших планов по освоению естественного спутника Земли.

«Наличие льда на лунной поверхности было подтверждено около 10 лет назад. С этого момента возник вопрос: содержит ли Луна достаточное количество ресурсов для обеспечения жизнедеятельности? Этот луноход поможет ответить на многие вопросы о том, где расположен лёд и сколько воды мы сможем получить», — рассказал руководитель проекта VIPER Даниэль Эндрюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре учёные Брауновского университета представили результаты исследования, показавшего, что лёд мог образоваться не только в старых кратерах на Южном полюсе Луны, но и в углублениях более позднего происхождения.

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