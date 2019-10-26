Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США. Об этом сообщает SpaceNews.

О планах SpaceX рассказала операционный директор компании Гвинн Шотвелл. Она объяснила, что для обеспечения глобального покрытия группировки спутников Starlink потребуется 24 запуска, которые планируется осуществить до конца 2020 года. Однако предоставление услуг доступа к сети интернет в рамках первых коммерческих контрактов может быть начато уже в середине следующего года после шести или восьми запусков.

Шотвелл отметила, что на первом этапе компания будет предоставлять услуги связи на территории США и Канады. После 2020 года в SpaceX рассчитывают на поставки услуг связи во всём мире, однако для этого необходимо будет подписать соответствующие соглашения с местными телекоммуникационными компаниями.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает проект спутниковой системы широкополосного доступа к сети интернет Starlink с 2015 года. В мае 2019 года компания запустила 60 спутников-прототипов Starlink. Согласно планам SpaceX, общее количество спутников этой группировки может превысить 40 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября основатель SpaceX Илон Маск отправил первое сообщение в социальной сети Twitter через сеть спутниковой системы Starlink.

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