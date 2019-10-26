Лондон, , 10:26 — REGNUM Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ARM.

В ноябре вступит в силу запрет администрации США на сотрудничество с китайской компанией Huawei. Этот запрет распространяется не только на компании из США, но и на организации других стран, в производственных цепочках которых используется более 25% американских технологий.

Британский разработчик архитектуры микропроцессоров приостановил сотрудничество с Huawei в мае 2019 года. Проверка ARM показала, что архитектуры процессоров являются технологиями британского происхождения.

«ARM может предоставить поддержку HiSilicon для архитектуры ARM v8-A, а также для следующего поколения этой архитектуры», — заявили в пресс-службе компании.

Отметим, на базе архитектуры ARM производятся многие чипы дочерней компании Huawei — HiSilicon, включая мобильный процессор Kirin 990 и чипсет Ascend 910 AI.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре исполнительный директор Huawei Юй Чэндунь заявил, что в случае прекращения сотрудничества с ARM компания может перейти на производство процессоров на базе архитектуры собственной разработки.

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