Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обзавелся новым iPhone и остался им недоволен. Об этом сам хозяин Белого дома написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, куда он регулярно пишет.

«Кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!» — написал президент США, адресуясь к главе корпорации Apple Тиму Куку.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1187861209942495232

Напомним, ранее Трамп заявлял, что у него сложились весьма теплые отношения с главой Apple Куком. Президент США рассказывал, что Кук сам звонит ему напрямую, не прибегая к помощи ассистентов.