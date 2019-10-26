Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Американская компания Google улучшила работу одноимённой поисковой системы с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается в блоге компании.

Поисковвик Google

Применение методов машинного обучения позволило специалистам Google добиться улучшенного распознавания длинных запросов. В частности, новая система корректнее обрабатывает запросы с предлогами «для» и «к».

В сообщении отмечается, что это обновление затронет около 10% всех поисковых запросов, а для реализации новой системы компании пришлось увеличить количество используемых нейронных процессоров Google TPU. Система уже используется для обработки запросов на английском, в скором времени будет добавлена поддержка ещё 20 языков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Google представила 54-кубитный квантовый компьютер Sycamore.

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