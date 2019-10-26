Пекин, 26 октября 2019, 07:54 — REGNUM Доля смартфонов Huawei, выпущенных в 2019 году на основе процессоров дочернего подразделения компании — HiSilicon, составит около 70%. Об этом сообщает DigiTimes.

Смартфоны Huawei
Смартфоны Huawei
Kārlis Dambrāns

Прогноз аналитиков Digitimes Research показывает, что китайская компания Huawei переходит на использование собственных процессоров при производстве смартфонов быстрее, чем считалось ранее. Ожидается, что в 2019 году значительно увеличится количество устройств Huawei премиум-класса на базе процессоров HiSilicon, а общая доля смартфонов на базе собственных процессоров составит почти 70%.

Эксперты считают, что процессором HiSilicon будет оснащён каждый пятый смартфон, проданный в Китае в 2019 году. Однако аналитики отмечают, что в 2020 году на поставки процессоров HiSilicon может повлиять торговый спор между США и Китаем, в центре которого оказалась компания Huawei. В частности, поставки HiSilicon могут сократиться из-за затруднений с использованием новых архитектур британской компании ARM Limited.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процессорами HiSilicon были оснащены только 40% смартфонов Huawei, поставленных во второй половине 2018 года.

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