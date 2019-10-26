Москва, , 07:23 — REGNUM Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Коррекция траектории астрофизической обсерватории была произведена 21 октября. После этого маневра космический аппарат сформировал орбиту, которая будет поддерживаться в течение всего срока работы.

В настоящее время специалисты проводят калибровку телескопов eROSITA и ART-XC, установленных на борту космического аппарата. После завершения подготовительных операций будет начат обзор всего неба в рентгеновском диапазоне энергий, который продлится четыре года.

Напомним, космический аппарата «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На борту астрофизической обсерватории установлено два рентгеновских телескопа — российский ART-XC и германский eROSITA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре телескоп ART-XC выполнил обзор двух областей Млечного пути — спирального рукава в созвездии Наугольника и центра галактики.

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