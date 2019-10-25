Москва, , 23:24 — REGNUM В «Федеральной пассажиркой компании» (ФПК), которая является дочерней структурой «Российских железных дорог» (РЖД) сообщили о скором изменении в области пассажирских перевозок. Соответствующее заявление сделал сегодня, 25 октября, журналистам директор ФПК Петр Иванов.

Он рассказал, что в будущем наименование «плацкарт» может перестать существовать.

По словам Иванова, будут введены четыре класса обслуживания в железнодорожных пассажирских перевозках: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.

Предполагается, что новые названия будут запущены с января 2020 года.

Также Иванов рассказал, что между новыми пассажирскими вагонами не будет хлопающих дверей. В вагонах появится душ и розетки. Новые вагоны встанут на рельсы уже в ноябре.