Пекин, , 22:33 — REGNUM Новый складной смартфон китайской компании TCL (ей принадлежат бренды Alcatel и BlackBerry) будет складываться не пополам, как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X, а «гармошкой». Об этом 25 октября сообщил портал CNET.

https://twitter.com/engadget/status/1187772409606295552

В разложенном варианте он будет похож на 10-дюймовый планшетный компьютер. Устройство будет иметь два шарнирных соединения, а не одно, как у конкурентов. В случае, если его полностью сложить, то его форм-фактор станет ближе к форм-фактору сегодняшних фаблетов (смартфон, размер диагонали экрана которого составляет от 5,7 до 6,9 дюймов). Стоит отметить, что пока нет никакой информации о названии устройства или о его дате выхода на рынок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Huawei выпустит на рынок свой складной смартфон Mate X 15 ноября 2019 года. Стоит отметить, что в этот день компания начнёт продавать устройства только в Китае.

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