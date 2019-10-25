Вашингтон, , 21:47 — REGNUM AMD заявила, что её последнее обновление драйверов для видеокарт Radeon RX 5700 XT увеличит производительность в Call of Duty: Modern Warfare на 18%. Об этом 25 октября сообщил журнал PC Gamer.

Компания также отметила, что повышение производительности (до 8%) увидят те геймеры, кто купил игру The Outer Worlds.

Издание отмечает, что, к сожалению, её эксперты не смогли зафиксировать серьёзный прирост производительности в The Outer Worlds. Кроме того, обновление драйверов принесло с собой проблемы с рендерингом. Авторы статьи отметили, что не рекомендуют запускать игру с установленным драйвером 19.10.2.

Напомним, сегодня, 25 октября 2019 года состоялись релизы игр Call of Duty: Modern Warfare от Infinity Ward и Activision, а также The Outer Worlds Obsidian Entertainment. Обе игры считаются играми топ-уровня (AAA), их релизы давно ожидали геймеры.

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