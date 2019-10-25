Москва, , 16:01 — REGNUM Пятая международная конференция «Суперкомпьютерные дни в России», посвященная 85-летию со дня рождения выдающегося российского математика, академика Валентина Воеводина, прошла в Москве. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Объединённого института ядерных исследований.

По словам организаторов, для участия в конференции зарегистрировалось более 400 человек из разных стран мира. Участники обсуждали разработку аппаратного и программного обеспечения высокопроизводительных систем, решение сверхбольших задач, использование суперкомпьютерных технологий в промышленности, проблемы экзафлопсных вычислений, суперкомпьютерное образование, технологии обработки больших данных.

Отмечается, что два дня конференции были наполнены суперкомпьютерными событиями — прошли научные секции, выставка, семинары, мастер-классы, круглые столы.

Также в ходе конференции была объявлена 31-я редакция списка Top50 самых мощных компьютеров СНГ, в которой сегмент «SKYLAKE» Суперкомпьютера «Говорун» ЛИТ ОИЯИ занял почетное 10-е место и его же сегмент «сегмент DGX» — 17-е место.

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