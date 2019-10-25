Ульяновск, , 15:27 — REGNUM В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ульяновский автозавод представил патрульный УАЗ «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

Патрульный автомобиль был представлен в Екатеринбурге 24 октября на форуме «Дорога 2019».

По информации представителей автокомпании, спецмашина оснащена системами видеонаблюдения, сигнальной громкоговорящей установкой, а также перегородкой между водителем и вторым рядами кресел, необходимой для предотвращения нападения на сотрудника дорожной службы. Кроме того, в автомобиле предусмотрен дополнительный источник электропитания.

За доплату будут доступны: лебедка, система пожаротушения двигателя, радар скорости, функция подогрева мотора перед пуском и радиостанция.

В качестве агрегата у новинки установлен улучшенный 150-сильный бензиновый мотор ЗМЗ-Про объёмом 2,7 л. Он работает в паре с 5-скоростной «механикой» и приводом 4×4.

Напомним, в первый месяц осени 2019 года в России было куплено 3555 новых автомобилей Ульяновского автозавода. Это на 3% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего же за три квартала этого года в РФ был приобретен 26 331 новый вседорожник УАЗ, что на 3% меньше результата прошлого года.

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