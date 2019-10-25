Химки, Московская область, , 14:16 — REGNUM Очередная партия из трёх ракетных двигателей РД-180, изготовленных на российском НПО Энергомаш, принята комиссией в составе представителей компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Американская комиссия, представители ВВС США и НАСА работали на предприятии две недели. Они проводили внешний осмотр двигателей, запасных частей, инструментов и принадлежностей, инспекцию сопроводительной документации. По итогам этой работы подписаны формуляры на три товарных двигателя.

На предприятии пояснили, что эта приёмка стала второй в текущем году. Сейчас специалисты готовят двигатели к отправке в США.

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Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится АО «НПО Энергомаш». Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.