Москва, , 13:47 — REGNUM Рейтинг самых популярных на вторичном авторынке России автомобилей Lada по итогам трех кварталов 2019 года составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавляет этот топ Lada Samara 2 или Lada 2114. Перепродажи этой модели в нашей стране составили за отчетный период порядка 101 тыс. экземпляров. Это на 7% меньше, чем год назад.

На втором месте — седан Lada 2107. Этот автомобиль с пробегом за период с января по сентябрь 2019 года приобрели 87,7 тыс. жителей России — это на 8% ниже показателя прошлого года. Третье место в этом рейтинге занимает Lada 2170 «Приора» (77,6 тыс. ед.; — 3%).

Далее в топ-10 самых популярных авто на вторичном авторынке России идут: Lada 2110 (71,8 тыс. ед.; — 10%), Lada 4×4 (67,2 тыс. ед.; 0%), Lada 2190 «Гранта» (59,9 тыс. ед.; +10%), Lada 2112 (56,4 тыс. ед.; — 8%), Lada (55,5 тыс. ед.; — 8%), Lada 2172 «Приора» (39,5 тыс. ед.; — 2%) и Lada 2109 (38,1 тыс. ед.; — 15%).

Напомним, в России продажи отечественных легковых автомобилей с пробегом по итогам января-сентября 2019 года составили 1,1 млн единиц, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Причем 90% от этого количества составляют автомобили российского АвтоВАЗа.

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