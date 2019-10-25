Москва, , 13:37 — REGNUM Заводские испытания новой версии бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 — Ту-22М3М — идут полным ходом. Ту-22М3 по кодификации НАТО называется Backfire, что означает «Ответный огонь». Боевая машина уже совершила 18 полётов. Они проходили в разное время суток. Все полёты успешные. Об этом пишет «Российская газета».

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года. Они будут проходить на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны РФ, который расположен в Ахтубинске.

Ту-22М3М совершил свой первый полёт 28 декабря 2018 года. Его длительность составляла 37 минут. Новая боевая машина получила новейшее радиоэлектронное оборудование. Самолёт оснащён новой силовой установкой — двумя двигателями НК-32−02. Машина рассматривается и как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Она сможет нести две таких ракеты.

Ту-22М3М вернут и штангу дозаправки в воздухе, что значительно увеличит его радиус боевого действия.