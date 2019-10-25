Прага, , 12:50 — REGNUM Автопроизводитель Skoda отметил 85 лет с момента появления первой флагманской модели Superb. Об этом сообщает пресс-служба чешской марки.

Superb впервые сошёл с конвейера предприятия осенью 1934 года. С тех пор самые престижные модели компании Skoda носят имя Superb.

Последнее обновление Superb было в 2019 году. Авто получило полностью светодиодные фонари, а также новые электронные системы. Кроме того, в Европе в этом году появился в продаже универсал повышенной проходимости Scout и модификация Superb с 150-сильным дизельным двигателем 2.0 TDI.

В следующем году автокомпания планирует выпустить для европейского рынка гибридную версию Superb iV. Этот автомобиль будет первой электрической моделью в семействе Superb.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь 2019 года продажи новых машин компания Skoda в России выросли на 7%. Всего за девять месяцев в нашей стране было реализовано 61 483 модели компании. По итогам отчётного периода чешская автокомпания заняла седьмое место по реализации легковушек среди всех автопроизводителей в РФ.

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