Томск, , 12:10 — REGNUM Подготовку эксперимента по 3D-печати композитным пластиком в условиях космоса проводят учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) и Института физики прочности и материаловедения совместно с РКК «Энергия». Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Мы создали принтер с закрытой изолированной камерой, которая исключает выход каких-либо материалов в атмосферу станции», — прокомментировал ход работ директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

На сегодняшний день авторы эксперимента завершили работу над конструкторской документацией и создали первые макеты принтеров. На следующем этапе будет выполнена корректировка документации и изготовлен опытный образец для испытания на Земле. После тестов ученые изготовят лётный образец. Проект стартовал в 2017 году и будет продолжен в четвертой программе развития МКС.

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