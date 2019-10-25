Куньмин, Китай, , 10:18 — REGNUM Строительство железнодорожного тоннеля магистрали «Китай — Лаос» было успешно завершено, сообщили в Куньминском бюро компании China Railway, передает 25 октября газета «Жэньминь жибао».

Тоннель Маньчжан, расположенный в уезде Мэнла Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань на юго-западе Китая имеет длину 1730 метров. Его строительство началось в сентябре 2016 года. Таким образом время строительства заняло чуть более трех лет.

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Отмечается, что строительство шло достаточно гладко, несмотря на частые сходы оползней и селей, обрушение горных пород и прочие геологические неприятности.

Напомним, что железная дорога Китай — Лаос протянется на 1000 км и соединит столицу провинции Юньнань город Куньмин со столицей Лаоса Вьентьяном. Дорога должна открыться для движения поездов к концу 2021 года, значительно сократив время поездки между городами.

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