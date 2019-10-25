Пекин, , 09:43 — REGNUM В Пекине началось тестирование системы «умных дорог», работающих через сети связи пятого поколения 5G, которая будет передавать информацию водителям автомобилей и получать от них обратную связь, сообщает 25 октября издание South China Morning Post.

Камеры и лазерные радары данной системы были установлены на светофорах, нависающих через проезжую часть. Собранные данные будут поступать водителям буквально через считанные миллисекунды. То есть водители в реальном времени будут получать информацию с минимально возможной на сегодня задержкой.

Умная система позволит водителям посылать сигналы обратной связи, уведомлять о том, какой свет светофора сейчас на ближайших перекрестках и какова в целом дорожная обстановка. Система, как отмечают ее разработчики, призвана в целом повысить безопасность дорожного движения.

Первая полностью оснащенная современными технологиями дорога появится в пекинском районе Суньи. Полученный опыт будет использован при строительстве новых «умных дорог».

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