Москва, , 09:10 — REGNUM Первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗМ совершил в России к концу октября 18 удачных полётов. Об этом 24 октября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Модернизированный ракетоносец Ту-22МЗМ совершил 18 удачных полётов», — приводит ТАСС слова источника.

Кроме этого, он подчеркнул, что полеты модернизированного самолёта проводилась как в светлое, так и в тёмное время суток.

Также источник отметил, что до конца нынешнего года планируется провести ещё несколько полетов Ту-22МЗМ для заводских испытаний. При этом, по словам источника, до Нового года по плану должен быть подключён к этим испытаниям ещё один опытный образец данного самолёта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе в Казани прошла церемония передачи опытного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М на наземные и летные испытания.