Амстердам, , 09:00 — REGNUM Нидерландская автокомпания Donkervoort выпустила в честь своего 70-летнего юбилея карбоновый родстер D8 GTO-JD70. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Donkervoort D8 GTO-JD70 Donkervoort

Доработкой и настройкой нового автомобиля занималась немецкая компания Bosch. Новинка стала самым производительным спорткаром в модельном ряду марки. Экстремальный родстер помимо большой мощности имеет высокие динамические характеристики. Авто выдерживает экстремальные боковые перегрузки на поворотах, доходящие до отметки в 2g. Масса родстера равна 700 кг.

В движение Donkervoort D8 GTO-JD70 приводит мотор TFSI объёмом 2,5 л. Движок автомобиля выдаёт до 420 «лошадей» и 520 Нм крутящего момента. Двигатель машины агрегатируется с 5-скоростной механической коробкой передач.

Сообщается, что авто выйдет ограниченной серией в 70 экземплярах. Стоимость новинки будет начинаться от 163 636 евро (около 11,63 млн рублей).

Напомним, ранее на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (штат Калифорния) прошла премьера 1577-сильного серийного электрического гиперкар Bugatti Centodieci, который стоит 9 млн долларов (около 576,55 млн рублей). Таким образом, модель стала самым дорогим автомобилем бренда.

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