Москва, , 08:23 — REGNUM Официальная премьера купе-кроссовера Haval F7x российской сборки может пройти в цехах завода под Тулой 30 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поскольку представят новую модель в конце октября текущего года, то неисключено, что уже в ноябре автомобиль появится на российских авторынках. Ожидается, что в ноябре в дилерских салонах Haval пройдут Дни открытых дверей, которые дадут старт продажам модели F7x.

Напомним, модель F7x — это купеобразная модификация кроссовера F7. Машины не имеют отличий по оснащению оборудованием. Автомобили отличаются лишь габаритами и весом. Haval F7x меньше F7 на 5 мм и ниже на 35 мм. Весит же купе в снаряженном состоянии больше на 68 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Хавейл мотор рус» Жером Сего сообщил, что компания Haval намерена к 2025 году продавать в РФ около 100 тыс. машин. Таким образом, автопроизводитель планирует обогнать по реализации такие компании, как Hyundai и Kia. По словам Сего, Haval может занять долю в 5% на автомобильном рынке России.

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