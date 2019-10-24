Москва, , 18:42 — REGNUM Изоляция Рунета приведёт к сильному замедлению развития технологий искусственного интеллекта, считает основатель «Студии данных» Сергей Марин. Об этом он заявил 24 октября ИА REGNUM, рассуждая о последствиях возможной изоляции Рунета. Эксперт объяснил, что если внешний сегмент глобальной сети окажется недоступен, то миллионы жителей РФ потеряют доступ к сервисам, которыми сейчас они пользуются регулярно.

Кроме того, Марин призвал не забывать, что в результате такой изоляции новые бизнес-технологии будут приходить в Россию гораздо позже, чем в остальные страны, так как многим компаниям придётся рассмотреть вопрос о создании дублирующих инфраструктур (чтобы оказывать свои услуги на территории РФ), и не факт, что это покажется им обоснованным предприятием. И это не говоря о том, что ряд российских интернет-технологий «вдохновлены» примерами извне, и это замедлит развитие отечественных приложений и интернет-сервисов. Собственных же программных разработок у России, по мнению Марина, пока недостаточно, а большинство программных библиотек, которые используются в России для обучения моделей искусственного интеллекта, разработаны за рубежом. Еще одна проблема, обозначенная Мариным, которая возникнет в случае изоляции Рунета, — это доступность так называемых data set (наборов данных — прим. ИА REGNUM), а также облачных ресурсов, которые необходимы для сложных вычислений. Если пользователи Рунета не смогут ими воспользоваться, то развитие технологий ИИ в РФ очень сильно замедлится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин считает, что изолировать Рунет «России просто невыгодно, так как половина русскоязычной аудитории находится за пределами нашей страны». Также отметим, что 24 октября в одном из российских регионов начался монтаж оборудования для реализации закона о суверенном Рунете.

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