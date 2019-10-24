Москва, , 15:52 — REGNUM Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) и Институт проблем химической физики РАН подписали соглашение о создании консорциума организаций для реализации программы Центра компетенций Национальной технологической инициативы по технологиям новых и мобильных источников энергии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба корпорации.

Документ предусматривает, в частности, сотрудничество сторон в области развития технологий и материалов гибридных силовых установок нескольких типов. К таковым относятся электрические машины (двигатели и генераторы), а также системы управления для них, накопители энергии, конструкционные материалы и топливные элементы.

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Добавим, консорциум организаций создаётся с целью развития сквозных технологий в области энергомашиностроения, а также подготовки кадров в области развития дизайна и продвижения новых товаров и услуг в интересах рынков Национальной технологической инициативы.

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