Токио, , 15:45 — REGNUM Японская компания Yamaha не будет производить автомобили, заявил представитель компании Наото Хори на Токийском автомобильном салоне. Об этом 24 октября сообщает Motor1.

Причиной такого решения стало то, что специалисты компании не смогли создать машину, которая могла бы иметь преимущества на нынешнем авторынке.

«Мы не можем найти способ разработать какой-либо автомобиль, чтобы он выгодно выделялся среди конкурентов. Спортивная машина, в частности, очень близка нам, однако конкуренция на рынке сейчас очень большая», — заявил Хори.

Он добавил, что в компании нашли другие способы дальнейшего развития бренда.

Напомним, в 2013 и 2015 годах Yamaha представила в Токио два концепта авто, которые получили название Motiv и Sports Ride Concept.

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