Томск, , 15:12 — REGNUM Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) улучшили метод, предложенный ими ранее для лечения обмороженных конечностей с помощью слабого СВЧ-излучения. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснил руководитель проекта, профессор Григорий Дунаевский, сложность заключалась в том, что СВЧ-излучение имеет неоднородное распределение. Например, в микроволновке она решается вращением чащи, но в случае с медицинским применением технологии такое вращение не представляется возможным.

В результате радиофизики ввели вращающиеся переизлучатели, разрушающие стационарные неоднородности поля и обеспечивающие более равномерный прогрев.

«СВЧ-излучение, проникая внутрь конечности, ослабляется. А нам нужно, чтобы сначала открылись глубинные сосуды, а наружные оставались еще «не проснувшимися». Мы добиваемся этого охлаждением внешнего слоя», — объяснил учёный назначение технологии.

Ранее разработчики получили разрешение от комитета по биоэтике ТГУ на работу с добровольцами, чтобы испытать созданную установку и методику лечения.

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