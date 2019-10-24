Маунтин-Вью, США, , 15:02 — REGNUM Google пришлось отвечать на вопросы покупателей нового смартфона Pixel 4 по поводу заявленной ранее функции частоты обновления экрана 90 Гц. Об этом 24 октября сообщил портал Engadget.

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Многие пользователи, купившие устройство, обнаружили, что для активации 90 Гц частоты им нужно зайти в настройки и включить сответствующую функцию, хотя многие из них ожидали, что он будет включена по умолчанию, поскольку рекламировалась компанией как одна из особенностей Pixel 4.

Представители компании заявили журналистам, что покупатели не совсем правильно поняли назначение этой опции. Они пояснили: если функция «принудительных 90 Hz» не включена в настройках, то это означает, что экран смартфона не всегда будет обновляться с такой частотой.

Например, в случае режима сохранения заряда батареи он будет устанавливать частоту 60 Гц. Также из отчета программистов, анализировавших код ОС смартфона, стало известно, что Pixel 4 понижает частоту до 60 Гц, когда значение яркости экрана становится меньше 75%.

Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL 15 октября 2019 года. Новые устройства компании получили ряд эксклюзивных функций, например, функцию Motion Sense, которая позволяет их владельцам взаимодействовать со смартфоном при помощи бесконтактного жестового управления.

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